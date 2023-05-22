Новосибирские проекты благоустройства-2023 разместили на интерактивной карте

Объекты благоустройства, реализуемые в 2023 году рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» доступны на «Интерактивной карте» - граждане могут посмотреть адрес объекта, дизайн-проекты, информацию о ходе работ и оценить результаты благоустройства. Также на карте доступна информация о проектах, реализованных в предыдущие годы.

«188 объектов благоустройства, на которых развернуться работы в текущем году, отобразили на интерактивной карте. Сейчас на карте можно увидеть место благоустройства, дизайн-проект, а также текущее состояние территории. В ходе исполнения работ информация будет дополняться, в том числе фотографиями. Интерактивная карта – это инструмент обратной связи, жители могут оставить отзыв о ходе и качестве выполняемых работ», – прокомментировал заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.

Как уточнили в МинЖКХ региона, электронный ресурс был запущен подведомственным министерству ЖКХ и энергетики учреждением «Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО» совместно с министерством цифрового развития региона в 2020 году в целях создания единой базы реализованных проектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также привлечения жителей к контролю хода реализации мероприятий. Данная карта располагается на ресурсе «Электронная демократия Новосибирской области», ссылка на интерактивную карту размещена на сайте «Проектной дирекции». На «Интерактивной карте» отображены как текущие проекты, так и уже реализованные объекты за 2020-2022 гг.

Напомним, что в Новосибирской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» сейчас проходит Всероссийское голосование за объекты благоустройства на единой платформе 54.gorodsreda.ru. Голосовать может любой гражданин старше 14 лет, авторизовавшись через сайт Госуслуги. Набравшие самое большое число голосов объекты будут благоустроены в 2024 году за счет федеральных и областных средств.