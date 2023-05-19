Дороги, соединяющие три района Новосибирской области, отремонтируют в 2023 году

Дорожники Новосибирской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» приведут в нормативное состояние 10 км дорог до поселка Довольное в 2023 году.

Как прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, данные работы, реализуемые в рамках нацпроекта, имеют высокое социальное значение для жителей Доволенского и близлежащих районов. «Благодаря реализации национального проекта у жителей Доволенского района появится возможность беспрепятственно добираться до соседних территорий вне зависимости от погодных условий, – отметил Анатолий Костылевский. – Участие региона в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» позволяет привлекать дополнительное федеральное финансирование для приведения в нормативное состояние дорожно-транспортной сети Новосибирской области, создания современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры. Работы по нацпроекту ведутся под контролем министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. Особое внимание уделяется дорогам, которые ведут к сельским территориям».



Ремонт будет производиться на дороге «Здвинск – Довольное – 17 км а/д «К-09»» в Доволенском районе, где дорожники приведут в нормативное состояние участок протяженностью 2,5 км. Вторая дорога – «296 км а/д «К-17р» – Полойка – Травное – Довольное», соединяющая Краснозерский и Доволенский районы. В настоящее время здесь, отмечают в минтрансе региона, в период весенне-осенней распутицы проезд транспортных средств затруднен. Дорожникам предстоит привести в нормативное состояние 7 км трассы от Довольного в сторону Краснозерки на четырех участках. До осени здесь восстановят профиль земляного полотна, выполнят устройство щебеночного покрытия и обустройство дороги.