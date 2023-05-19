Улица Ленина в Новосибирске будет пешеходной с 3 июня по 3 июля

Городские власти планируют на месяц перекрыть часть улицы Ленина, пишет НДН.инфо. Соответствующий проект постановления был опубликован на сайте мэрии Новосибирска. Под перекрытие попадает участок улицы Ленина от площади Ленина до улицы Советской.

В документе указано, проезд будет закрыт с 3 июня по 3 июля 2023 года. Такую необходимость объясняют «обеспечением безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2023 году».

«Ввести с 03.06.2023 по 03.07.2023 временное прекращение движения транспортных средств (за исключением автомобилей, задействованных в транспортном обеспечении общегородских мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2023 году, транспортных средств медицинских, коммунальных и аварийно-спасательных служб, следующих по неотложным вызовам) по ул. Ленина от площади им. Ленина до ул. Советской с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования», — сказано в проекте постановления.

Фото: 2ГИС