Губернатор Новосибирской области — о необходимости усилить работу в сфере ЧС

Губернатор Новосибирской области провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В заседании комиссии приняли участие начальник ГУ МЧС по Новосибирской области, генерал-лейтенант Виктор Орлов, члены Правительства Новосибирской области, руководители муниципальных образований и оперативных структур.

Андрей Травников указал на то, что до сих пор не все муниципалитеты региона завершили работу по оснащению частных домов многодетных семей автономными датчиками пожарного извещения (АДПИ). «Не в первый раз уже говорим об этом, вместе с ГУ МЧС ставили эту задачу как один из ключевых приоритетов, выделяли необходимые финансовые ресурсы. Тем не менее, до сих пор некоторые районы и города не выполнили её до конца. Фактически, по области она выполнена на 73 процента. В том числе, в Краснозёрском, Новосибирском, некоторых других районах и в городе Оби ситуация вопиющая – целевые показатели не выполнены даже на 50%.

При том, что задача сегодня стоит уже более масштабная – пожарные извещатели надо устанавливать в домах других незащищённых категорий граждан. В первую очередь, маломобильных. Есть районы, которые действуют здесь на опережение и находят необходимые ресурсы. И это абсолютно правильно! За последние годы мы убедились в эффективности этих устройств: с 2017 года благодаря установке АДПИ спасено 232 человека, из них 143 ребёнка. Уже в 2023 году спасены жизни 37 человек, из них 18 детей. В связи с этим особенно непонятна мотивация руководителей, до сих пор не выполнивших установку датчиков хотя бы во многодетных семьях. Эту работу нужно максимально активизировать не только муниципалитетам, но и профильным министерствам».