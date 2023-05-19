Губернатор Новосибирской области — о необходимости усилить работу в сфере ЧС

Особый акцент Андрей Травников сделал на контроле функциональности ранее установленных пожарных извещателей.
Губернатор Новосибирской области провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В заседании комиссии приняли участие начальник ГУ МЧС по Новосибирской области, генерал-лейтенант Виктор Орлов, члены Правительства Новосибирской области, руководители муниципальных образований и оперативных структур.
Андрей Травников указал на то, что до сих пор не все муниципалитеты региона завершили работу по оснащению частных домов многодетных семей автономными датчиками пожарного извещения (АДПИ). «Не в первый раз уже говорим об этом, вместе с ГУ МЧС ставили эту задачу как один из ключевых приоритетов, выделяли необходимые финансовые ресурсы. Тем не менее, до сих пор некоторые районы и города не выполнили её до конца. Фактически, по области она выполнена на 73 процента. В том числе, в Краснозёрском, Новосибирском, некоторых других районах и в городе Оби ситуация вопиющая – целевые показатели не выполнены даже на 50%.
При том, что задача сегодня стоит уже более масштабная – пожарные извещатели надо устанавливать в домах других незащищённых категорий граждан. В первую очередь, маломобильных. Есть районы, которые действуют здесь на опережение и находят необходимые ресурсы. И это абсолютно правильно! За последние годы мы убедились в эффективности этих устройств: с 2017 года благодаря установке АДПИ спасено 232 человека, из них 143 ребёнка. Уже в 2023 году спасены жизни 37 человек, из них 18 детей. В связи с этим особенно непонятна мотивация руководителей, до сих пор не выполнивших установку датчиков хотя бы во многодетных семьях. Эту работу нужно максимально активизировать не только муниципалитетам, но и профильным министерствам».
Особый акцент губернатор сделал на контроле работоспособности ранее установленных извещателей: «Мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда формально мероприятие реализовано, АДПИ установлены. Но фактически они не срабатывают как надо в случае пожара – из-за отсутствия сим-карт или неисправности. Поэтому инструктажи с семьями, с жителями частного сектора должны проводиться постоянно».
Второй ключевой темой заседания стала подготовка к купальному сезону. Специалисты Главного управления МЧС по Новосибирской области этой зимой выявили достаточно много нарушений со стороны органов местного самоуправления в работе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
На это Андрей Травников также обратил особое внимание: «Подходить к подготовке к лету формально – недопустимо! Тем более, что ещё до начала купального сезона на воде в регионе уже погибло несколько детей. Первоочередная задача для муниципалитетов – активизировать работу по созданию организованных пляжей и оснащению спасательными постами мест неорганизованного отдыха и укомплектованию их обученными спасателями. Что касается спасательных постов – здесь никаких отговорок не может быть. Число постов должно быть больше, чем в прошлом году, и надо стремиться обеспечить ими все рекомендованные для купания места. Тем муниципалитетам, которые намерены сократить количество постов, советую не шутить и немедленно исправить ситуацию», – подчеркнул Андрей Травников.
В ходе заседания главе региона также доложили об оперативной обстановке на территории Новосибирской области, реагировании на ЧС (происшествия) за отчётный период, функционировании Системы 112, о состоянии оперативной обстановки с пожарами и их последствиями, о результатах применения сил и средств за отчётный период, об итогах работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2022-2023 годов и задачах по недопущению происшествий и гибели в купальный период 2023 года.
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