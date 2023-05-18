Новосибирская область в пятнадцатый раз присоединится к «Ночи музеев»

20 мая наш регион в пятнадцатый раз проведет акцию «Ночь музеев». Участниками акции станут не только музеи и выставочные площадки (как государственные, так и коммерческие), но и театры, концертные организации и культурно-досуговые учреждения. Программа мероприятий была представлена 18 мая в ходе пресс-конференции.

«Ежегодная международная акция в этом году пройдёт под слоганом «История и истории». Свои истории расскажут не только музеи, но и Новосибирская филармония, Новосибирский музыкальный театр, Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус» и другие культурные учреждения. Жителям региона уже полюбилась эта акция – так, в минувшем году она собрала более 50 тысяч участников и зрителей. Уверен, и в этом году проект, цель которого – показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев – вновь заинтересует разновозрастную аудиторию», – отметил и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

На площадках музеев региона можно будет ознакомиться как с постоянными экспозициями, так и принять участие в специально подготовленных к этому дню тематических программах. Так, программа Новосибирского государственного краеведческого музея будет посвящена 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая. «Жителей региона ждут «Гайдай-диктант», «Гайдай-квиз», выставки «Спортлото» и «Режиссёр Гайдай. Как он это делал?», интерактивный спектакль «Гайдай!» и уличный показ фильмов легендарного режиссёра», – отметила начальник службы гостеприимства Новосибирского государственного краеведческого музея Татьяна Трофимова.

Новосибирский государственный художественный музей посвятил программу Музейной ночи Году педагога и наставника, а также 65-летию со дня основания музея. Директор музея Екатерина Болдырева рассказала, что гостей будут ждать кураторская экскурсия от художника по костюмам, коллекционера, куратора выставки «Япония: талант, вдохновение, мастерство» Марии Гращенко, лекция о творчестве М.А. Врубеля, музейная игра «Стань экскурсоводом», а также тематические лекции о профессии хранителя, музейного научного сотрудника, реставратора и музейного куратора.

Новосибирский музыкальный театр готовит тематическую интерактивную программу: зрителей ждёт костюмированная вечеринка в стиле мюзикла «Смешная девчонка», конкурсы и тематическая фотозона. Кульминацией торжества станет показ мюзикла «Смешная девчонка». Театр «Глобус» приглашает к участию в ночном стриме «Глобус: в поисках секретного элемента». Присоединиться к нему можно в группе театра ВКонтакте. Участники станут виртуальными навигаторами героев квеста, и от них будет зависеть исход ночного приключения по тёмным закоулкам театра. В Новосибирском государственном областном Доме народного творчества гости узнают секреты старинного купеческого здания, увидят изделия лучших мастеров со всей Сибири и освоят необычные декоративные техники на бесплатных мастер-классах. Новосибирская государственная филармония приглашает зрителей на Главную музыкальную ночь под названием «Призраки филармонии, или Дом с привидениями». Поклонников высокого искусства и искателей острых ощущений ждёт квест по одному из главных исторических зданий города – Дому Ленина: ожившие картины и статуи, осязаемые тени композиторов и музыкантов прошлого, локации «предсказание», «живая стена», «легенды и мифы советской эпохи», тематические фотозоны и мастер-классы, живая музыка с театрализованным сопровождением: от исторических костюмов – до световых инсталляций и мультимедийного шоу. Исторический парк «Россия – моя история» подготовил к Музейной ночи проект «Территория знаний». Посетителей ждут 15 разных тематических площадок: химические опыты и физические эксперименты, рисование пастелью под руководством профессионального художника, показательные выступления спортсменов и мастер-классы по самбо, викторины и тесты в мультимедийных экспозициях.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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