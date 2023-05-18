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Возле Вознесенского собора в Новосибирске появится памятник Николаю Чудотворцу

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Установить памятник должны до 20 июня.

В Новосибирске, рядом с Вознесенским кафедральным собором, планируют установить памятник Николаю Чудотворцу. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

«МАУ «Горзеленхоз» заключил муниципальные контракты с подрядными организациями, которые выполнят работы по устройству основания для памятника и его установке», — рассказали в мэрии Новосибирска.

Завершить работы по возведению памятника должны не позднее 20 июня.

Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

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