Возле Вознесенского собора в Новосибирске появится памятник Николаю Чудотворцу

В Новосибирске, рядом с Вознесенским кафедральным собором, планируют установить памятник Николаю Чудотворцу. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

«МАУ «Горзеленхоз» заключил муниципальные контракты с подрядными организациями, которые выполнят работы по устройству основания для памятника и его установке», — рассказали в мэрии Новосибирска.

Завершить работы по возведению памятника должны не позднее 20 июня.

Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска