В Новосибирской области продлен особый противопожарный режим

На территории Новосибирской области по 22 мая продлен особый противопожарный режим в связи с повышенной пожарной опасностью и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных переходом ландшафтных пожаров на населенные пункты. Соответствующее постановление правительства региона №205-п подписал губернатор Андрей Травников.

Как сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, режим продлен по 22 мая 2023 года в связи со сложившейся в регионе сложной пожароопасной обстановкой в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций.



Особый противопожарный режим установлен Постановлением Правительства Новосибирской области от 24.04.2023 № 169-п. Комплекс задач по профилактике и борьбе с пожарами Губернатор Андрей Травников поставил в ходе оперативного совещания 10 мая.

По информации министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, в настоящее время общее количество сил и средств пожаротушения составляет 4 713 человек, 2 237 единиц техники, 4 630 единиц оборудования и 7 073 единицы иных средств пожаротушения. Минприроды проведено порядка 150 контрольно-проверочных мероприятия и 4 тысяч патрулирований лесов. Выдано 150 предостережений о недопущении нарушения обязательных требований правил пожарной безопасности в лесах, составлено 26 протоколов о привлечении граждан и должностных лиц к административной ответственности.

В Новосибирской области работает региональная диспетчерская служба. Информация о возгораниях принимается по прямой линии 8(383)200-10-35 и единому номеру лесного хозяйства 8-800-100-94-00.