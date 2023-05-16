Новосибирские пляжи собираются открыть 1 июня

В Новосибирске городские службы приступили к подготовке муниципальных пляжей к началу купального сезона, пишет «АиФ-Новосибирск». Официально на оборудованных зонах сезон стартует 1 июня. Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Александр Ерохин во время аппаратного совещания в мэрии.

Господин Ерохин отметил, что сейчас идет набор в ряды матросов-спасателей, которые будут дежурить у берегов и следить за купающимися.

Ранее в Telegram-канале мэрии отмечали, что в 2023 году не хватает специалистов на купальный сезон 2023 года. Из 88 человек, которые нужны для работы на водоёмах, подготовку проходят лишь 15.