Агропромышленный комплекс Новосибирской области стал лидером по объемам господдержки

Губернатор провел традиционное оперативное совещание с членами регионального правительства и руководителями органов власти. О ходе проведения посевной кампании 2023 года доложил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

На текущую дату в рамках госпрограмм развития сельского хозяйства до новосибирских аграриев доведено 2 млрд 153 млн рублей, план доведения средств на предстоящую неделю – 193 млн. С учётом доведения в мае второго транша субсидий на производство и реализацию зерновых культур объём доведённых средств господдержки превысит прошлогодние показатели и составит 5,3 млрд рублей. Темпы кредитования, в том числе льготного, также существенно превышают прошлогодние. Аграриям предоставлено 10 млрд 333 млн руб. кредитных ресурсов.

Глава региона рекомендовал в этом году настроиться на интенсивную работу в сельскохозяйственной отрасли. «Что касается погоды, то её нельзя назвать сюрпризом природы – мы видим, что климат устойчиво меняется в сторону повышения средних температур, становится более сухим, к этому надо относиться как к данности и искать новые агротехнологии для того, чтобы это компенсировать. Из года в год объём господдержки, суммы субсидий растут. Сегодня агропромышленный комплекс – единственная отрасль экономики, получающая такие объёмы господдержки. Это даёт эффект, мы видим повышение производительности, интенсивности производства. Сегодня есть объективные сложности, связанные с климатическими условиями, с доступностью запчастей и других материалов, но ничего критичного в ситуации нет, чтобы что-то застало нас врасплох. Общий тренд на повышение эффективности с повестки не снимается. Каждый рубль господдержки, вложенный в отрасль, должен вернуться с прибавкой в виде повышения урожайности, продуктивности молочного стада, рентабельности предприятий и роста заработной платы аграриев. Мы будем настойчиво рекомендовать доводить средний уровень зарплаты работников сельхозпредприятий до средней по отрасли. Тренды прежние – повышение эффективности, рост доходов как предприятий в целом, так и отдельных работников в частности», – подчеркнул Андрей Травников.