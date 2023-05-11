В Новосибирской области построят школу с комбинированной мастерской, артистическими и костюмерными

В селе Ивановка Баганского района ускоренными темпами в рамках национального проекта «Образование» строится новая школа, которую смогут посещать 180 воспитанников – юных жителей не только самой Ивановки, но и близлежащих деревень Подольск и Грушевка.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что по поручению Президента РФ Владимира Путина создание новых школьных мест и строительство современных учреждений образования сегодня одно из приоритетных направлений работы Правительства Новосибирской области. В прошлом году построены три школы на 2332 места, в этом году уже введена в эксплуатацию и начала принимать первых воспитанников школа в Октябрьском районе Новосибирска в микрорайоне «Европейский берег». Параллельно строительной программой предусмотрено возведение еще семи новых школ в разных районах области.



«Школа в селе Ивановка строится по нацпроекту «Образование» федерального проекта «Современная школа». Новое здание полностью оправдывает понятие современной школы, оно строится с учетом потребностей территории и всех требований образовательного процесса. Сегодня строители идут в графике производства работ – уже приступают к кирпичной кладке последнего, третьего этажа. Планируется, что до конца года школа будет введена в эксплуатацию», – отметил Алексей Колмаков.

