Парк «Арена» у нового ЛДС в Новосибирске требует ремонта

О благоустройстве парка написала в своем Telegram-канале заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.
Парку «Арена», который был открыт на левом берегу Новосибирска в конце прошлом года, уже необходим ремонт, пишет НДН-инфо. Как сообщила заместитель мэра Анна Терешкова в своем Telegram-канале, минувшая зима сказалась на состоянии некоторых элементов благоустройства. При этом госпожа Терешкова отметила, что, несмотря на обнаруженные проблемы, парк популярен среди горожан.
«Некоторые работы будут переделаны подрядчиком, так как плитка не везде перенесла хорошо зиму, где то поплыл грунт, но главное, что в парке много горожан!» — сообщала вице-мэр. Сейчас в парке «Арена» проходит второй этап благоустройства, там планируется строительство профессионального памп-трека, кафе и прибрежной зоны.
Фото: Telegram-канал Анны Терешковой
Комментарии (0)