Парк «Арена» у нового ЛДС в Новосибирске требует ремонта

«Некоторые работы будут переделаны подрядчиком, так как плитка не везде перенесла хорошо зиму, где то поплыл грунт, но главное, что в парке много горожан!» — сообщала вице-мэр. Сейчас в парке «Арена» проходит второй этап благоустройства, там планируется строительство профессионального памп-трека, кафе и прибрежной зоны.

Фото: Telegram-канал Анны Терешковой