Новосибирские улицы, названные в честь участников ВОВ, отремонтируют в течение этого года

В регионе в план дорожных работ попали четыре объекта, носящие имена участников Великой Отечественной войны, в селах Баган и Убинское, а также городе Новосибирске. Участки этих дорог приведут в нормативное состояние в течение 2023 года. Их отремонтируют за счет субсидий, выделенных правительством региона муниципальным образованиям.

Так, в селе Убинском отремонтируют улицу Лизы Чайкиной. Во время войны она участвовала в формировании групп призывников и создала подпольный партизанский отряд, который ликвидировал не менее 170 фашистских солдат и освободил 14 деревень. Она смогла захватить ценные для Красной Армии документы у одного из вражеских офицеров. Этот трофей до сих пор хранится в Центральном музее Вооруженных Сил в Москве.



В городе Новосибирске в нормативное состояние приведут улицу Бориса Богаткова. 11 августа 2023 года будет ровно 80 лет со дня гибели сибиряка в бою за Гнездиловские высоты под Смоленском. Поэт-фронтовик написал 44 стихотворения и прославился на весь СССР. На улице, названной в его честь, стоит также мраморный памятник, поставленный за счет комсомольцев.



Еще один знаковый объект – улица Тюленина, расположенная в Калининском районе Новосибирска. Сергей Гаврилович Тюленин с начала войны помогал возводить укрепления для армии. Во время оккупации немецкими войсками Краснодона стал членом отряда «Молодая гвардия». Он лично участвовал во многих диверсионных операциях, в том числе в поджоге здания немецкой трудовой биржи, что спасло от вывоза в Германию около 2 тысяч человек. Позже организацию раскрыли, и Сергей Тюленин вынужден был спасаться, но его опознали и поймали. Героя казнили 31 января 1943 года в возрасте 17 лет.



Кроме того, в центре села Баган отремонтируют улицу Победы. Это важная для местных жителей улица – рядом с ней расположен парк, районный дом культуры и другие важные административные здания.