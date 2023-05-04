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С 11 мая в новосибирских квартирах начнут отключать горячую воду

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О графике отключения воды сообщили в мэрии Новосибирска.

pixabay.com

С11 мая после завершения отопительного сезона в Новосибирске начнут отключать горячую воду для испытаний теплосетей. Об этом рассказали в городской администрации.

Испытания теплосетей на максимальную температуру будет проводить ООО «НТСК»: с 11 по 12 мая – по зонам ТЭЦ-2 (Ленинский вывод), ТЭЦ-4, ТЭЦ-5; с 15 по 16 мая – по зонам ТЭЦ-2 (Городской вывод), ТЭЦ-3. После этого начнутся гидравлические испытания теплосетей.

  • С 16 по 23 мая будет отключена горячая вода в домах, запитанных от ТЭЦ-4 (Северный и Красногорский выводы).
  • С 18 по 24 мая отключат воду в домах, относящихся к ТЭЦ-5 (головной участок, Первомайский вывод).
  • С 19 по 26 мая горячей воды не будет в домах от ТЭЦ-3 (зона ПНС-2), а с 30 мая по 8 июня – ТЭЦ-3.
  • С 30 мая по 4 июня горячую воду отключат в домах микрорайонов №5 и 6 (ТЭЦ-4).
  • С 31 мая по 7 июня воды не будет в зонах ПНС-10 и Фрунзе 5РТС (ТЭЦ-5).
  • С 5 по 12 июля воды не будет в зонах городского вывода и ПНС-1 (ТЭЦ-2).
  • С 5 по 12 июня отключат воду в домах зоны ПНС-5, Кропоткина-Деповская 5РТС (ТЭЦ-4).
  • С 13 по 21 июля горячей воды не будет в домаз зоны ПНС-6 (ТЭЦ-5), с 15 по 21 июля – ТЭЦ-2 (Ленинский вывод).
  • С 25 июля по 1 августа горячую воду отключат в домах, запитанных от ТЭЦ-4 (Дзержинский вывод, головной участок Северо-Восточного вывода).
  • С 26 по 31 июля опрессовку будут проводить в домах ТЭЦ-2 (городской вывод, зона ПНС-1). С 2 по 8 августа – ТЭЦ-5 (зона ПНС-11). С 14 по 18 августа – ТЭЦ-2 (головной участок городского вывода).

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