С 11 мая в новосибирских квартирах начнут отключать горячую воду

С11 мая после завершения отопительного сезона в Новосибирске начнут отключать горячую воду для испытаний теплосетей. Об этом рассказали в городской администрации.

Испытания теплосетей на максимальную температуру будет проводить ООО «НТСК»: с 11 по 12 мая – по зонам ТЭЦ-2 (Ленинский вывод), ТЭЦ-4, ТЭЦ-5; с 15 по 16 мая – по зонам ТЭЦ-2 (Городской вывод), ТЭЦ-3. После этого начнутся гидравлические испытания теплосетей.