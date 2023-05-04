В Новосибирске появится 15 остановок с бесплатным интернетом

В Новосибирске ищут подрядчика на устройство 15 остановок и павильонов с бесплатным интернетом и разъемами для зарядки мобильных . Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Заявки на конкурс по заключению инвестиционных договоров будут приниматься до 29 мая. Победитель конкурса станет известен в течение 30 дней с момента подписания протокола о результатах проведения конкурса. Исполнителю предстоит изготовить и установить павильоны на протяжении полугода после заключения договора.

Финансирование будет осуществляться за счет средств инвестора, который после исполнения условий договора, получит в собственность павильон для оказания услуг дорожного сервиса. При этом остановочные навесы перейдут в муниципальную собственность.