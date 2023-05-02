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5 мая новосибирцы смогут наблюдать за полутеневым лунным затмением

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Увидеть астрономическое явление можно будет с 22:15 до 2:22 по местному времени.

pxhere.com

Новосибирцы смогут понаблюдать за полутеневым лунным затмением 5 мая. Об этом рассказали астрономы Московского планетария, сообщает «АиФ-Новосибирск».

Луна входит в конус тени от Земли. Такой тип затмения почти не заметен невооруженным глазом. Астрономическое явление пройдет с 22.15 до 2.22 по местному времени. В 00.23 Луна максимально окажется в полутени.

Затмение будет видно в разных точках Земли: в Африке, Океании, Восточной Европе и Азии.

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