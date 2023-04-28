В Советском районе Новосибирске отремонтируют дорогу за 165 миллионов рублей

В Новосибирске запланирован капремонт Морского проспекта в Советском районе. За работу заплатят 165 миллионов рублей, о чем сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документации, ремонт коснется проезжей части на улице Морской проспект на участке от проспекта Академика Лаврентьева до Бердского шоссе. Протяженность ремонтируемого участка составит 1880,49 метра. Заказчиком работ выступает «Управление дорожного строительства». Ремонт должны начать 26 мая, а закончить до конца октября этого года.

Основание дороги заменят, выровняют покрытие, поднимут колодцы, установят поребрики. Также будут отремонтированы тротуары и велодорожки, сделаны лестницы, установлены дорожные знаки и отремонтированы светофоры.