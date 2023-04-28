В Новосибирске планируют закрыть Хилокский полигон

Благодаря реализации концессионного соглашения о строительстве нового Левобережного комплекса по переработке отходов, Хилокский полигон, находящийся в границах Новосибирска, будет закрыт в 2025 году.

Проблема близости Хилокского полигона твердых коммунальных отходов к жилым домам, расположенным на ул. Малыгина в Новосибирске, будет решена в течение 2 лет. Согласно результатам конкурса на строительство и эксплуатацию Левобережного комплекса по переработке отходов, объект должен быть построен в течение 24 месяцев после подписания концессионного соглашения между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и победителем конкурса МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство».

Как сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, подписание соглашения планируется в мае текущего года, после этого концессионер начнет проектирование и строительство объекта. Комплекс будет построен на основе современных требований к экологический безопасности и нацелен на максимальное извлечение полезных материалов из твердых коммунальных отходов.

Победитель конкурса МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» взял на себя обязательства по переработке 78% отходов на комплексе. «Подобные комплексы с похожими характеристиками уже существуют в центральной части России, в Московской области они есть. Мы объехали больше десятка. За счёт того, что мы позже это делаем, мы хотим сделать лучше. Мы учтём все те недоработки, которые были ранее», – прокомментировал директор «Спецавтохозяйства» Андрей Зыков.

На предприятии будет четыре участка. В закрытых помещениях будет вестись 100%-ная сортировка отходов, поступающих на комплекс. Органические отходы будут перерабатываться на участке компостирования. Отдельно будет работать площадка для крупногабаритного и строительного мусора. Только 22% отходов будут размещаться на участке захоронения. После ввода в эксплуатацию нового комплекса Хилокский полигон будет закрыт.