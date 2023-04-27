Андрей Травников: «Республика Беларусь является одним из основных внешнеторговых партнеров нашего региона»

Губернатор Андрей Травников и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко провели рабочую встречу. В Новосибирской области работает представительная делегация Республики Беларусь во главе с премьер-министром страны. Главный предмет совместных мероприятий – укрепление и расширение межрегионального и межгосударственного сотрудничества.

Роман Головченко поблагодарил Андрея Травникова за тёплый приём и деловой подход к организации встреч и переговоров. «Наши встречи проходят в условиях усиливающегося внешнего давления, и в этих условиях нам необходимо демонстрировать не только принципиальность, но и на деле отстаивать наши экономические интересы и базовые ценности. Мы добились определённых успехов на этом направлении – наши экономики не только не рухнули, как этого добиваются наши недруги, но встали на динамичный и форсированный путь развития. Именно прямые связи с регионами России – основа стабильности и устойчивости наших торгово-экономических связей. Новосибирская область – это важнейший партнёр для Республики Беларусь. Ряд белорусских и новосибирских предприятий имеют давние кооперационные, партнёрские отношения, их надо поддерживать, развивать. У нас очень сбалансированные потоки товарооборота. В Новосибирской области развиваются высокотехнологичные производства, микроэлектроника, в Беларуси – машиностроение, и в этом плане существует взаимная заинтересованность. Думаем над тем, чтобы консолидировать потоки в каком-то одном торговом субъекте, чтобы вся номенклатура белорусских товаров была полностью представлена в Новосибирской области, а также – чтобы была улучшена сбытовая и сервисная сеть».

Андрей Травников подтвердил, что Новосибирскую область и Республику Беларусь, несмотря на расстояние в полконтинента, связывают по-настоящему добрососедские, исторически «плотные» отношения. «Республика Беларусь является одним из основных внешнеторговых партнёров нашего региона. Обращу внимание на две важнейшие темы наших переговоров – темы совместного производства и общественного транспорта.

С 2016 года модернизацией трамвайного парка города Новосибирска занимается совместное российско-белорусское предприятие «БКМ Сибирь». За эти годы на маршруты вышло более 50 вагонов модели БКМ-62103. В прошлом году для Новосибирска закупили 9 низкопольных троллейбусов «Горожанин» с увеличенным автономным ходом. Троллейбусы работают на линии второй год и хорошо себя зарекомендовали. Также планируем провести тестовые испытания в Новосибирске электробусов от «Белкоммунмаша».

Научное сотрудничество Новосибирской области с Республикой Беларусь – это один из наших приоритетов. Сегодня десять научно-исследовательских институтов СО РАН имеют соглашения о сотрудничестве с институтами Национальной академии наук Республики Беларусь и работают над более чем 40 совместными интеграционными проектами.

В прошлом году в Новосибирском государственном техническом университете открыли дизайн-центр «Силовая электроника». Здесь наши исследователи занимаются разработкой перспективных технологий в области микроэлектроники и силовой электроники, а также проектированием мощных гибридных силовых модулей для энергопреобразующей аппаратуры аэрокосмических комплексов.

На целый ряд совместных перспективных проектов с белорусскими коллегами мы вышли на Международном форуме технологического развития «Технопром», который ежегодно проводится в Новосибирской области. Приглашаю коллег из Республики Беларусь принять участие в нашем юбилейном, десятом форуме в августе этого года и обсудить приоритеты научно-технологического развития Союзного государства», – напомнил Андрей Травников.