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В ночь с 5 на 6 мая новосибирцы смогут увидеть пик звездопада эта-Аквариды

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Эксперты прогнозируют до 40 метеоров в час.

pixabay.com

В Новосибирске ночью с 5 на 6 мая в небе можно будет увидеть пик звездопада эта-Аквариды. Метеоритный поток происходит от кометы Галлея. Информация об этом опубликована на сайте учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ.

«Эта-Аквариды – слабый метеорный поток для северного неба. Активность хороша в течение недели близкой к максимуму активности. Это быстрые метеоры, но мало огненных шаров. Радиант лежит в созвездии Водолея, которое появляется из-за горизонта ближе к утру в восточной части неба, — сказано на сайте «Планетария».

Эксперты прогнозируют, что максимальное число небесных тел может достигнуть 40 в час.

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