Инноваторы Новосибирской области представили свои разработки в Академпарке

14 новых резидентов появится в бизнес-инкубаторе Академпарка – это победители весенней сессии бизнес-ускорителя «А:СТАРТ» Технопарка новосибирского Академгородка. Всего за право стать резидентами боролись около 40 проектных команд.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев отметил возросшее число ИТ-проектов, особенно связанных с использованием искусственного интеллекта, а также эффективность работы со стартапами команды менторов и экспертов Академпарка. «Среди 61 участника бизнес-ускорителя – 19 студентов вузов, 11 человек – сотрудники научно-исследовательских институтов. То, что в числе победителей есть студенческие команды, проектные группы «академической науки» и опытные предприниматели, которые видят в инновациях перспективу развития своего бизнеса, говорит об универсальности и высоком профессионализме команды менторов и экспертов бизнес-ускорителя «А:Старт». Увидеть «изюминку» каждого проекта, разобрать сильные и слабые стороны, оценить настрой команд – это серьезная и ответственная работа. Очень важно вовлекать в инноватику как можно больше представителей научной сферы, предпринимателей, популяризировать этот вид деятельности, в том числе и через истории успеха компаний – резидентов Академпарка», – отметил Вадим Васильев.

Одна из команд-победителей – разработчики вендингового оборудования по продаже горячих хлебобулочных изделий «ХлебоРоб» придумали свой стартап, опираясь на собственный предпринимательский опыт. «Умный» аппарат занимает немного места, позволяет экономить на персонале и решает проблему свежести – продукция всегда «только из печки». Как отметили авторы проекта, знание рынка и технологий продаж позволило достаточно успешно пройти конкурсный отбор и получить одобрение экспертов.