Инноваторы Новосибирской области представили свои разработки в Академпарке

За право стать резидентами Академпарка боролись около 40 проектных команд.
14 новых резидентов появится в бизнес-инкубаторе Академпарка – это победители весенней сессии бизнес-ускорителя «А:СТАРТ» Технопарка новосибирского Академгородка. Всего за право стать резидентами боролись около 40 проектных команд.
Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев отметил возросшее число ИТ-проектов, особенно связанных с использованием искусственного интеллекта, а также эффективность работы со стартапами команды менторов и экспертов Академпарка. «Среди 61 участника бизнес-ускорителя – 19 студентов вузов, 11 человек – сотрудники научно-исследовательских институтов. То, что в числе победителей есть студенческие команды, проектные группы «академической науки» и опытные предприниматели, которые видят в инновациях перспективу развития своего бизнеса, говорит об универсальности и высоком профессионализме команды менторов и экспертов бизнес-ускорителя «А:Старт». Увидеть «изюминку» каждого проекта, разобрать сильные и слабые стороны, оценить настрой команд – это серьезная и ответственная работа. Очень важно вовлекать в инноватику как можно больше представителей научной сферы, предпринимателей, популяризировать этот вид деятельности, в том числе и через истории успеха компаний – резидентов Академпарка», – отметил Вадим Васильев.
Одна из команд-победителей – разработчики вендингового оборудования по продаже горячих хлебобулочных изделий «ХлебоРоб» придумали свой стартап, опираясь на собственный предпринимательский опыт. «Умный» аппарат занимает немного места, позволяет экономить на персонале и решает проблему свежести – продукция всегда «только из печки». Как отметили авторы проекта, знание рынка и технологий продаж позволило достаточно успешно пройти конкурсный отбор и получить одобрение экспертов.
Один из самых молодых победителей бизнес-ускорителя «А:СТАРТ» – студент Высшего колледжа информатики Новосибирского государственного университета Роман Разумович. Проект, представленный его командой – разработка nfc-меток/визиток для личного использования и комплексного внедрения их в структуры любого вида бизнеса и государственных организаций.
Прибор, предназначенный для бесконтактной оценки концентрации клеток в культуральном флаконе на основе измерения рассеяния лазерного луча OptiCounter представила команда разработчиков лаборатории оптики и динамики биологических систем НГУ. «Наш прибор компактен, мобилен, позволяет дистанционно отслеживать динамику концентрации бактерий, либо, например, клеток крови, во времени, – рассказал руководитель проекта, заведующий лабораторией, к.ф-м.наук Александр Москаленский. – Он может применяться в биотехнологических лабораториях, испытаниях по воздействия новых препаратов на клетки и бактерии, может использоваться в фармакологии. Участие в бизнес-ускорителе «А:СТАРТ» было очень полезным для нашей команды. Мы занимаемся фундаментальной наукой, и никогда не сталкивались с продажами, не задумывались об «упаковке» нашего продукта, удобстве работы с ним другими пользователями. Всему этому пришлось учиться здесь, в Академпарке, общаясь с менторами, экспертами, другими командами».
Фото: nso.ru
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