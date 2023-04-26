Более 24 тысяч новосибирцев уже отдали свои голоса за объекты благоустройства-2024

Голосование стартовало 15 апреля и завершится 31 мая.
На сегодняшний день за объекты благоустройства 2024 года в Новосибирской области уже проголосовали более 24 тысяч человек. Наибольшей популярностью при голосовании пользуются общественные пространства городов Бердска, Искитима и Оби.
Как рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, в г. Бердск первое место в голосовании сейчас занимает проект благоустройства зоны отдыха на территории Парка Победы. Эти работы поддерживают более 2200 жителей. В проекте предусмотрены: детская площадка, зона воркаут, площадки с резиновым покрытием и покрытием из мелкого природного камня. На территории зоны отдыха будут размещены скамейки, современные беседки, урны.
В г. Искитим проходит голосование на наименование сквера на улице Линейная. Здесь с заметным отрывом лидирует вариант «Сквер мужества и славы». Название подчеркивает мужество наших солдат и офицеров при выполнении поставленных задач, а также то, что слава об их подвигах переходит и будет переходить из поколения в поколение.
В г. Обь в голосовании лидирует проект благоустройства пешеходно-велосипедной зоны по улице Военный городок. Выполнение второго этапа пешеходно-велосипедной дорожки, протяженностью 900 м, предназначенной для спокойной пешей прогулки, катания на велосипедах, самокатах и т.п. На протяжении общественного пространства планируется устройство мест отдыха (лавочки, урны), озеленение, освещение.
Напомним, Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» проходит в период с 15 апреля по 31 мая. В Новосибирской области для голосования предложено 16 общественных пространств в 10 городах, в том числе в Новосибирске. Принять участие в голосовании на единой платформе сможет любой гражданин России старше 14 лет, авторизовавшись через сайт Госуслуг или по номеру телефона. Набравшие самое большое число голосов объекты будут благоустроены в 2024 году за счет федеральных и областных средств.
Фото: nso.ru
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