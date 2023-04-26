Более 24 тысяч новосибирцев уже отдали свои голоса за объекты благоустройства-2024

На сегодняшний день за объекты благоустройства 2024 года в Новосибирской области уже проголосовали более 24 тысяч человек. Наибольшей популярностью при голосовании пользуются общественные пространства городов Бердска, Искитима и Оби.

Как рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, в г. Бердск первое место в голосовании сейчас занимает проект благоустройства зоны отдыха на территории Парка Победы. Эти работы поддерживают более 2200 жителей. В проекте предусмотрены: детская площадка, зона воркаут, площадки с резиновым покрытием и покрытием из мелкого природного камня. На территории зоны отдыха будут размещены скамейки, современные беседки, урны.