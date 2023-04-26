В Новосибирске ограничат движение из-за легкоатлетической эстафеты памяти погибших на ВОВ

В Новосибирске 29 апреля и 9 мая будет ограничено движение на улице Станиславского. Это связано с проведением 74-й легкоатлетической эстафеты, посвященной памяти воинов, погибших на Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проезд закроют на участке от площади Станиславского до площади Труда. Он будет недоступен 29 апреля с 9 до 14 часов. Также движение ограничат 9 мая от площади Станиславского до пересечения с улицей Котовского с 9 до 22 часов.