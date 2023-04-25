В Новосибирской области стали производить больше компьютеров, оптических и электронных изделий

За два месяца этого года устойчивый рост промышленного производства в регионе отмечен в десяти видах обрабатывающих производств. Промежуточные результаты работы в сфере промышленности региона представил в ходе пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

«В нашем регионе рост объемов производства в январе-феврале 2023 года к аналогичному периоду 2022 года отмечен в обрабатывающих производствах и в обеспечении электроэнергией, газом и паром. По итогам работы за два месяца 2023 года рост промышленного производства отмечен в 10 видах обрабатывающих производств, самый большой рост показало производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 155,4% к уровню января-февраля 2022 года», – рассказал Сергей Сёмка.

По словам замгубернатора, ожидаемый индекс промышленного производства по итогам 2023 года составит 102,3%. «Рост промышленного производства ожидается за счет отраслей обрабатывающих производств – производство лекарственных средств и материалов (наращивание производства ООО ПФК «Обновление»), производства металлургического (ОАО «Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина»), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (АО «Новосибирский приборостроительный завод», АО «Катод», АО Новосибирский завод полупроводниковых приборов «Восток», ОАО «Корпорация – Новосибирский завод Электросигнал», АО «НЗР «Оксид»), производства электрического оборудования («НПО «Элсиб» ПАО) и другие», – отметил Сергей Сёмка.

Государственная поддержка предприятий в сфере промышленности реализуются в рамках утвержденной Правительством Новосибирской области госпрограммы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области». Как сообщил Сергей Сёмка, в регионе действует весь комплекс мер господдержки промышленных предприятий: субсидии, гранты, льготное кредитование, налоговые льготы и многие другие, кроме того, компании могут воспользоваться всеми федеральными программами поддержки. Широкий спектр мер поддержки предоставляет Фонд развития промышленности региона.

«В настоящее время действует специальная программа по поддержке российских организаций на компенсацию части затрат в целях создания новой конкурентоспособной промышленной продукции, связанных с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в таких отраслях промышленности, как машиностроение, фармацевтическая и косметическая промышленность, легкая промышленность, обрабатывающая отрасль промышленности. Запущена программа промышленной ипотеки, когда предприятие может получить льготный займ у банков, вошедших в данную программу, на строительство, модернизацию и реконструкцию заводских помещений. Весь комплекс мер поддержки и новейшие разработки, которые внедряют в производство предприятия региона, безусловно, стимулирует отрасль к дальнейшему успешному развитию», – подчеркнул замгубернатора.