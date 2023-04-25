Когда в новосибирских квартирах отключат отопление?

В мэрии Новосибирска рассказали о предварительных сроках завершения отопительного сезона. Судя по докладу главы департамента энергетики и ЖКХ города Дмитрия Перязева, который выступил на аппаратном совещании 25 апреля, тепло продолжат подавать как минимум до конца первых майских праздников.

Решение об отключении отопления выносится тогда, когда в течение пяти дней среднесуточная температура составляет не ниже +8 градусов. Но на данный момент, по информации синоптиков, такие температурные показатели не зафиксированы — в городе еще слишком холодно.

«На сегодняшний день по факту дневной и ночной суточной температуры «пятидневка» не случилась. Сегодня, 25 апреля, у нас самый холодный день на этой неделе. А с завтрашнего дня начнется потепление, — отметил господин Перязев. — Радует то, что, по предварительному прогнозу Гидрометцентра, ночные температуры на этой неделе ниже нуля уходить не будут. Но в любом случае мы понимаем, что, скорее всего, этой пятидневки на первые майские праздники у нас не случится».