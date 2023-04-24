Какие мероприятия ждут новосибирцев в честь 78-й годовщины Великой Победы?

Прежде всего, готовясь к великому празднику, на территории всего региона проходят многочисленные акции по приведению в порядок захоронений участников войны, мемориальных и памятных объектов. Самая крупная из них «Дорога к обелиску».

Традиционно в регионе пройдут акции федерального формата: «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», «Окна Победы». С 25 апреля в области будет организовано более 200 пунктов распространения георгиевских ленточек, планируется раздать свыше 100 тысяч ленточек. Акции «Окна Победы», «Сад памяти» также пройдут на территории всех муниципальных районов и городских округов.

Ежегодно Новосибирская область принимает активное участие во всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика». С 21 апреля по 22 июня на территории региона будет действовать 11 центров распространения значков «Красная гвоздика», организованных на базе ресурсных центров волонтерского корпуса Новосибирской области.

Состоятся традиционные концерты и парады у домов ветеранов. Их организуют работники культуры, активисты молодежных движений, волонтеры, студенты и школьники.

Одним из ключевых событий празднования 78-й годовщины Победы станет единая региональная акция «Свеча памяти», в рамках которой в памятных местах муниципальных районов и городских округов Новосибирской области 8 мая в 22.00 единовременно будут зажжены свечи, как символ памяти о героях Великой Отечественной войны.

По традиции, главной площадкой акции станет Монумент Славы. Акция в Новосибирске и в муниципальных районах будет сопровождаться мепинг-инсталляциями, посвященными 110-летию Александра Ивановича Покрышкина, на цифровых экранах.

27 апреля состоится Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы». От Новосибирской области зарегистрировано 455 площадок, из них 273 на базе общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций.

Накануне Дня Победы в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета состоится торжественное собрание и праздничный концерта, посвященных 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Ключевые мероприятия празднования пройдут в Новосибирске:

9 мая, в 10.00 начнется военный парад войск Новосибирского гарнизона на пл. Ленина.

Репетиции военного парада пройдут 5 мая, с 20.00, и 7 мая, с 10.00. Движение в центре Новосибирска будет фактически закрыто 5 мая с 18.00, 7 мая – с 7.00;

9 мая, в 12.00, начнется торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню на мемориальном комплексе «Монумент Славы»;

9 мая, с 21.50 до 22.00, состоится праздничный фейерверк в центре Новосибирска, а также артиллерийский салют на набережной Оби.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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