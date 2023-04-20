Строители четвертого моста в Новосибирске готовятся к монтажу вантовой системы

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, а также представители концессионера провели выездное совещание на строительной площадке мостового перехода через реку Обь. Участники мероприятия обсудили ход производственных работ по строительству четвертого моста и предстоящие работы по монтажу вантовой системы.

«Вантовая система будет состоять из 70 тросов общей длиной почти 9 км. Они выполнены из параллельных высокопрочных монопрядей, каждая из которых состоит из 30 проволок. Самый длинный вант – 235 метров, а самый короткий – 63 метра. Система будет удерживать 3 пролёта моста общей длиной 380 метров и общим весом свыше 5,5 тысяч тонн. Крепить металлические тросы будут к пилону высотой 114 метров», – пояснил Анатолий Костылевский.