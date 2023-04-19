Финансирование новосибирского ЛДС увеличат еще на 2,1 млрд рублей

Увеличить бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 2,1 млрд рублей «в связи с увеличением стоимости строительства» предлагается поправками в бюджет Новосибирской области, пишет НДН.инфо. Изменения в главный финансовый документ региона внесены губернатором.

В январе сообщалось о дополнительных 690 млн рублей на арену. А до этого пока так и не заработавший объект поднимался в стоимости еще несколько раз с изначальных 9 млрд рублей.

Строительство «Сибирь-Арены», начавшееся летом 2019 года, должно было завершиться 1 октября 2022 года, но даты сдачи перенесли. Сейчас разрешение на возведение объекта действует до 30 июня 2023.

В начале апреля министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявлял о готовности к проведению тестового матча на новом ЛДС. В феврале сообщалось о проведении тестового турнира среди команд силовых структур. Однако хоккеисты пока так и не вышли на лед новой арены.

По словам министра, с июля начинается плановое инспектирование комиссией КХЛ всех арен, участвующих в чемпионате. В том числе будут оценивать и новосибирскую. Ранее комиссия уже посещала новый ЛДС и выявила ряд нарушений. Сейчас, по словам господина Ахапова, недочеты устранены.