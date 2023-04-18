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Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Новосибирской области решили отменить

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Режим повышенной готовности из-за пандемии был введен в нашем регионе 18 марта 2020 года.

pixabay.com

В Новосибирской области отменяют режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Напомним, что он действовал в нашем регионе с 18 марта 2020-го.

О решении отменить режим повышенной готовности сообщил глава региона Андрей Травников в ходе оперативного совещания. «Считаю не целесообразным его продлевать», — заключил он.

Режим повышенной готовности будет отменен с 30 апреля.

Соответствующее решение поддержал также главный санитарный врач Новосибирской области и руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

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