Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Новосибирской области решили отменить

В Новосибирской области отменяют режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Напомним, что он действовал в нашем регионе с 18 марта 2020-го.

О решении отменить режим повышенной готовности сообщил глава региона Андрей Травников в ходе оперативного совещания. «Считаю не целесообразным его продлевать», — заключил он.

Режим повышенной готовности будет отменен с 30 апреля.

Соответствующее решение поддержал также главный санитарный врач Новосибирской области и руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.