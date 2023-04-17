Под Новосибирском идет строительство новых зданий городской инфекционной больницы

На стройплощадке сейчас одновременно задействовано более 500 рабочих и почти 40 единиц техники.
Первый замгубернатора Юрий Петухов провел выездное совещание на площадке строительства новой инфекционной больницы под Новосибирском, в поселке Садовый. Он осмотрел строящиеся здания боксированного отделения, рентгенологического отделения, отделения реанимации и интенсивной терапии, административно-бытового корпуса, оценив динамику строительных работ и обсудив со всеми заинтересованными сторонами возникающие в ходе реализации проекта вопросы. Участие в совещании приняли представители генерального подрядчика, региональных министерств здравоохранения, строительства, транспорта и дорожного хозяйства, цифрового развития и связи, а также руководство ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1».
О проведении работ по строительству инфекционной больницы, реализации графика их выполнения первому заместителю губернатора доложил руководитель проекта ООО «Фракджет-строй» Денис Вигандт. По данным генподрядчика, в настоящее время на объекте задействовано более 500 рабочих и 39 единиц строительной техники и механизмов. В ближайшее время на строительство привлекут еще дополнительные рабочие руки. Объект планируется ввести по графику – в августе 2023 года.
Отдельно были рассмотрены вопросы организации транспортной доступности будущей инфекционной больницы для пациентов и технологического присоединения ее зданий к сетям связи. По итогам совещания Юрий Петухов дал поручения по четкому исполнению графика работ и обозначил зачади профильным ведомствам по оперативному решению возникающих в ходе строительства вопросов.
Новая больница рассчитана на 504 койко-места. Общая площадь учреждения – около 35 тысяч кв. м, территория, на которой она разместится составит 24 га. В составе комплекса планируется шесть лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории, оперблок в комплексе с родовым отделением. В новом учреждении будет установлено самое современное оборудование. Территория будет оборудована вертолетной площадкой для санитарной авиации.
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