Под Новосибирском идет строительство новых зданий городской инфекционной больницы

Первый замгубернатора Юрий Петухов провел выездное совещание на площадке строительства новой инфекционной больницы под Новосибирском, в поселке Садовый. Он осмотрел строящиеся здания боксированного отделения, рентгенологического отделения, отделения реанимации и интенсивной терапии, административно-бытового корпуса, оценив динамику строительных работ и обсудив со всеми заинтересованными сторонами возникающие в ходе реализации проекта вопросы. Участие в совещании приняли представители генерального подрядчика, региональных министерств здравоохранения, строительства, транспорта и дорожного хозяйства, цифрового развития и связи, а также руководство ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1».

О проведении работ по строительству инфекционной больницы, реализации графика их выполнения первому заместителю губернатора доложил руководитель проекта ООО «Фракджет-строй» Денис Вигандт. По данным генподрядчика, в настоящее время на объекте задействовано более 500 рабочих и 39 единиц строительной техники и механизмов. В ближайшее время на строительство привлекут еще дополнительные рабочие руки. Объект планируется ввести по графику – в августе 2023 года.