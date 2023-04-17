В Калининском районе откроют самый большой новый детсад 2023 года

Детский сад рассчитан на 320 мест, из которых 95 — для малышей до трех лет.
Заместитель губернатора Сергей Нелюбов проинспектировал возведение объекта, в частности, он отметил, что это очень значимый объект, он уникален оптимально выбранной планировкой при относительно небольшой площади помещений.
«Этот объект в своем роде уникальный – на его относительно небольшой площади чуть более 7,8 тысяч кв. м разместится все, что необходимо для создания современной территории детства. Очень важно, что детский сад станет единым образовательным пространством с недавно построенной школой №219, здесь будут действовать дошкольные группы с дальнейшим переходом в школу. Объекты даже будут выполнены в единой цветовой гамме. Кроме того, строительство детсада снимает актуальную проблему очередности в дошкольные образовательные организации. В целом в регионе ведется беспрецедентное строительство объектов дошкольного образования – за последние пять лет возведено 46 дошкольных образовательных организаций, создали таким образом около 8 тысяч мест. Еще порядка 6 тысяч мест создано за счет перепрофилирования помещений, капитального ремонта. Это позволило решить вопросы доступности дошкольного образования практически на 100%», – подчеркнул Сергей Нелюбов.
В просторном уникальном новом детском саду расположатся физкультурный зал, ИЗО-студия, универсальное кружковое помещение, помещения 7 групповых ячеек младшего и среднего дошкольного возраста, зал для музыкальных занятий, помещения 5 групповых ячеек старшего дошкольного возраста, а также инженерно-технические помещения.
В настоящее время строительная готовность объекта составляет 45%, выполнен вынос инженерных сетей, основные работы нулевого цикла, первого и второго этажей здания, проводятся работы по возведению третьего этажа здания, устройство внутренних инженерных сетей, установка окон, осуществляется закупка необходимого технологического оборудования. Сроки ввода объекта запланированы на конец 2023 года. Уже ведется формирование педагогического коллектива учреждения.
Фото: nso.ru
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