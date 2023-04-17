В Калининском районе откроют самый большой новый детсад 2023 года

Заместитель губернатора Сергей Нелюбов проинспектировал возведение объекта, в частности, он отметил, что это очень значимый объект, он уникален оптимально выбранной планировкой при относительно небольшой площади помещений.



«Этот объект в своем роде уникальный – на его относительно небольшой площади чуть более 7,8 тысяч кв. м разместится все, что необходимо для создания современной территории детства. Очень важно, что детский сад станет единым образовательным пространством с недавно построенной школой №219, здесь будут действовать дошкольные группы с дальнейшим переходом в школу. Объекты даже будут выполнены в единой цветовой гамме. Кроме того, строительство детсада снимает актуальную проблему очередности в дошкольные образовательные организации. В целом в регионе ведется беспрецедентное строительство объектов дошкольного образования – за последние пять лет возведено 46 дошкольных образовательных организаций, создали таким образом около 8 тысяч мест. Еще порядка 6 тысяч мест создано за счет перепрофилирования помещений, капитального ремонта. Это позволило решить вопросы доступности дошкольного образования практически на 100%», – подчеркнул Сергей Нелюбов.