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В Новосибирской области стартовала ликвидация несанкционированных свалок

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Также запланирована рекультивация земельных участков, на которых расположены свалки.

nso.ru

Новосибирская область является участником федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», в рамках которого региональным министерством природных ресурсов и экологии запланирована ликвидация двух несанкционированных свалок к 2024 году в городе Новосибирске (жилой район Пашино) и городе Барабинске Барабинского района.

Для реализации мероприятий разработана необходимая проектно-сметная документация. Финансирование работ осуществляется, в том числе, за счет средств из федерального бюджета. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ликвидации свалок. В апреле текущего года, со сходом снега, начаты работы по ликвидации, также планируется рекультивация земельных участков, на которых расположены данные свалки. В соответствии с условиями муниципальных контрактов работы запланированы на 2023-2024 годы.

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