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Когда новосибирские парки начнут обрабатывать от клещей?

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Обработать против членистоногих собираются одиннадцать зеленых локаций города.

pixabay.com

В Новосибирске 15 апреля стартует противоклещевая обработка территорий. Речь идет об одиннадцати зеленых локациях города. Об этом сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на управление культуры мэрии.

Специалисты проведут акарицидную обработку в парках «им. Кирова», «Затулинский», «Бугринская роща», «Арена», «У моря обского», «Первомайский», «Сосновый бор», «Заельцовский», «Берёзовая роща», «Центральный» и на Михайловской набережной.

Специалисты ведомства также установят 60 предупреждающих знаков «Осторожно! Клещи!»

Кроме того, в муниципалитете сообщили, что с 1 по 20 мая пройдет обработка городских кладбищ. Работы проведут на площади 595,13 га.

В этом году на акарицидную обработку предусмотрено 394 тысячи рублей. Кроме химической обработки, проведут расчистку от валежника, сухостоя, бытового мусора, скашивание травы и обработку ветвей деревьев и кустарников вдоль дорог и тропинок.

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