Глава минэкономразвития Лев Решетников рассказал об инфраструктурных улучшениях в Новосибирской области

На территории Новосибирской области в 2023 году будут реализованы 45 региональных проектов по 11 направлениям, на их исполнение направлено 45,1 млрд рублей, из которых 17,4 млрд рублей – средства федерального бюджета, 27,7 млрд рублей – средства областного бюджета Новосибирской области. Новосибирская область ежегодно входит в топ-10 субъектов РФ по объему финансирования мероприятий нацпроектов.

О планах по реализации национальных проектов в регионе рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников в ходе пресс-конференции 13 апреля. Национальные проекты помогают достичь существенных результатов по улучшению инфраструктуры в районах и городах Новосибирской области. «В 2023 году в рамках национальных проектов на территории региона по нацпроектам «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги» и «Экология» планируется построить 3 детских сада, 7 школ, 35 фельдшерско-акушерских пунктов, реконструировать 10 поликлиник, отремонтировать 13 путепроводов и 267 км дорог, построить и реконструировать 7 объектов водоподготовки», – рассказал Лев Решетников. По нацпроекту «Культура» запланирован капитальный ремонт домов культуры в Ордынском, Чистоозерном и Краснозерском районе, техническое оснащение 5 музеев (Карасукского, Купинского, Сузунского районов, Бердска, а также Новосибирского государственного художественного музея), создание 9 модельных библиотек в 5 районах Новосибирской области и городе Новосибирске. «Кроме того, в этом году впервые по нацпроекту «Культура» планируется начать оснащение новосибирского драматического театра «Старый дом» и двухгодичный проект по оснащению Новосибирского музыкального театра», – отметил министр.

Помимо инфраструктурных улучшений, нацпроекты помогают предоставить меры поддержки жителям области. К примеру, в 2023 году будет предоставлены выплаты 12 тысячам семьям с тремя и более детьми, выдано 3 тысячи сертификатов на бесплатные путешествия школьников 5-9 классов по области, выделены квоты на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан, оказана поддержка сельским учреждениям культуры и их работникам, предоставлена господдержка муниципальным учреждениям, оказывающим спортивную подготовку. На это направлены нацпроекты «Демография», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Жилье и городская среда», «Малое и среднее предпринимательство», «Экспорт» и другие.

Нацпроекты помогают поддержать масштабные события на уровне региона. Так, летом 2023 будет проведен большой пляжный фестиваль «Электронный берег», форум «Дни производительности в Новосибирской области», музыкальные фестивали и чемпионаты по профессиональному мастерству.

Фото: архивы пресс-служб