В Троллейном жилмассиве Новосибирска благоустроят сквер «Радуга»

В Новосибирске, в Троллейном жилмассиве, планируют обустроить сквер «Радуга». В соответствии с данными сайта госзакупок, работы обойдутся в 41 миллион рублей.

Согласно документам, подрядчик должен усовершенствовать покрытие детских площадок, организовать пешеходную аллею и снабдить дополнительным оборудованием скейт-парк. Заказчиком проекта выступает «Горзеленхоз». Приступить к его реализации планируется 15 октября 2023 года.