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В Троллейном жилмассиве Новосибирска благоустроят сквер «Радуга»

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Работы по благоустройству зеленой локации оценили в 41 миллион рублей.

pxhere.com

В Новосибирске, в Троллейном жилмассиве, планируют обустроить сквер «Радуга». В соответствии с данными сайта госзакупок, работы обойдутся в 41 миллион рублей.

Согласно документам, подрядчик должен усовершенствовать покрытие детских площадок, организовать пешеходную аллею и снабдить дополнительным оборудованием скейт-парк. Заказчиком проекта выступает «Горзеленхоз». Приступить к его реализации планируется 15 октября 2023 года.

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