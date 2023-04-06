Мэр Анатолий Локоть — о ремонте новосибирских мостов и путепроводов

В текущем году в рамках нацпроекта на ремонт дорог в Новосибирске потратят 2,5 млрд рублей. Большая часть суммы – 1,5 млрд – будет направлена на ремонт мостов и путепроводов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил мэр Анатолий Локоть.

Ремонтные работы на Октябрьском мосту оцениваются на сумму в 700 млн рублей. Около 670 млн рублей пойдет на ремонт остальных пяти объектов.

Мост через реку Иня на Бердском шоссе отремонтируют за 121 млн рублей. 189 млн рублей направят на ремонт Винаповского моста в Кировском районе. За 90 млн рублей проведут работы на путепроводы через улицу Фабричная. Ремонт путепровода через железнодорожные пути на ТЭЦ-3 обойдется в 139 млн рублей. Мост через реку Тула на Сибиряков-Гвардейцев будет отремонтирован за 129 млн рублей.

Оставшийся 1 млрд рублей пойдет на ремонт 17 дорожных объектов протяженностью 32,5 км.

До конца 2023 года работы будут закончены везде, кроме Октябрьского моста, отметил мэр Новосибирска

Фото: 2ГИС