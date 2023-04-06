В Новосибирской области открылся новый офис туристско-информационного центра

Губернатор Андрей Травников и председатель комитета Государственной думы ФС РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев дали старт работе нового офиса туристско-информационного центра Новосибирской области. Он создан в рамках реализации государственной программы «Развитие туризма» и национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и расположен в центре Новосибирска, на ул. Депутатской. Открытие офиса приурочено к первому дню масштабного Форума сибирского гостеприимства «Дикоросы».

Андрей Травников подчеркнул, что на новом месте офис только начинает свою работу, а потому функционал будет развиваться и дорабатываться в течение грядущего туристического сезона. «Туристско-информационный центр — обязательный элемент туристической инфраструктуры городов и регионов, и в связи с тем, что мы уже можем себя называть полноценным туристическим регионом, ТИЦ нам очень нужен и будет востребован. Выбрано очень удачное местоположение — на расстоянии вытянутой руки от Оперного театра и Краеведческого музея. Что касается привлечения туристов не только из соседних сибирских регионов, но и из других субъектов РФ, то уже сложилась логика решения этой задачи. Мы системно развиваем крупнейший в азиатской части страны авиаузел Толмачево. Было бы правильно объединить усилия авиакомпаний, развивающих новые маршруты, и команды минэкономразвития региона: открылся новый маршрут — одновременно надо начинать нарабатывать турпоток. Так будет достигаться совместный эффект и для авиации, и для туротрасли».