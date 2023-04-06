В Новосибирской области открылся новый офис туристско-информационного центра

Андрей Травников отметил, что его функционал будет развиваться в течение грядущего туристического сезона.
Губернатор Андрей Травников и председатель комитета Государственной думы ФС РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев дали старт работе нового офиса туристско-информационного центра Новосибирской области. Он создан в рамках реализации государственной программы «Развитие туризма» и национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и расположен в центре Новосибирска, на ул. Депутатской. Открытие офиса приурочено к первому дню масштабного Форума сибирского гостеприимства «Дикоросы».
Андрей Травников подчеркнул, что на новом месте офис только начинает свою работу, а потому функционал будет развиваться и дорабатываться в течение грядущего туристического сезона. «Туристско-информационный центр — обязательный элемент туристической инфраструктуры городов и регионов, и в связи с тем, что мы уже можем себя называть полноценным туристическим регионом, ТИЦ нам очень нужен и будет востребован. Выбрано очень удачное местоположение — на расстоянии вытянутой руки от Оперного театра и Краеведческого музея. Что касается привлечения туристов не только из соседних сибирских регионов, но и из других субъектов РФ, то уже сложилась логика решения этой задачи. Мы системно развиваем крупнейший в азиатской части страны авиаузел Толмачево. Было бы правильно объединить усилия авиакомпаний, развивающих новые маршруты, и команды минэкономразвития региона: открылся новый маршрут — одновременно надо начинать нарабатывать турпоток. Так будет достигаться совместный эффект и для авиации, и для туротрасли».
Сангаджи Тарбаев отметил, что масштаб и потенциал сибирского гостеприимства в целом и новосибирского в частности поражает: «Те вопросы, которые сегодня возникают здесь, касаются международной тематики, касаются въездного медицинского туризма — это большая федеральная тенденция. Новосибирская область обречена быть туристической столицей Сибири — здесь все для этого есть».
ТИЦ уже разработаны туристические карты по Новосибирской области (Новосибирска, Академгородка, Маслянинского, Сузунского, Карасукского, Ордынского, Искитимского районов) с самыми популярными объектами для посещения, а также гастропутеводитель. Жители и гости региона могут в любое время получить в этом учреждении консультацию и бесплатные информационные буклеты.
По итогам 2022 года Новосибирская область заняла 12-е место в Национальном туристическом рейтинге привлекательности среди регионов России и только официально разместила более одного миллиона туристов. Объем средств, заложенных на реализацию госпрограммы «Развитие туризма», в 2022 году составил 104,7 млн руб., в 2023-м — 139,3 млн руб.
Отдельное внимание уделяется развитию научно-популярного туризма. Создан аудиогид по Академгородку «Тропой науки», который был признан победителем в номинации «Лучший онлайн-маршрут в городе» в финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2022». Высокими темпами развивается медицинский туризм. Наш регион занимает седьмое место в стране по объему оказанных платных медицинских услуг и 12-е место по санаторно-курортным услугам среди регионов России.
Фото: nso.ru
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