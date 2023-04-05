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Новосибирцы смогут полюбоваться «пасхальным полнолунием» 6 апреля

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Его также называют розовым — в честь цветов флокса, распускающегося в апреле.

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6 апреля жители Новосибирской области смогут увидеть «розовое» полнолуние. Об этом информирует портал StarWalk. Благодаря ясной весенней погоде это полнолуние будет достаточно хорошо видно. Правда, в розовый цвет Луна не окрашивается: астрономическое явление получило такое название в честь цветов шиловидного флокса, которые распускаются как раз в апреле.

В этом году апрельское полнолуние также называют Пасхальным, так как оно является первым после весеннего равноденствия. Однако у него есть и другие названия: «Пионовая Луна», «Луна Роста», «Луна Семени», «Цветочная Луна», «Урожайная Луна» или «Луна Охотника». Во многих культурах этому явлению придают особое значение – проводят различные обряды, а также загадывают желания.

Луна достигнет фазы полнолуния 6 апреля в 11:34 по новосибирскому времени. Для наблюдения это не самое подходящее время, однако Луна будет выглядеть полной в течение еще нескольких дней и будет отлично видна всю ночь при хорошей погоде.

Полнолуние наступит 6 апреля в 11:34 по местному времени. Днём небесное светило будет сложно разглядеть, но спутник Земли будет отлично виден в течение ещё нескольких дней при хорошей погоде.

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