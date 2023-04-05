В Новосибирской области стартовал Форум сибирского гостеприимства

Переоценке значимости туротрасли способствуют и рост мегаполиса, и развитие крупнейшего в азиатской части страны авиахаба «Толмачево». Каждый российский регион по-своему уникален, и каждой территории есть что предложить людям с разными доходами и потребностями. Это и медицинский туризм, и экологический, и деловой, и детский для семей с детьми, и туризм выходного дня, гастрономический, событийный и так далее. Отрасль важна для нас не только экономически, но и стратегически. Мы постоянно продвигаем туристический потенциал Новосибирской области. В 2022 году наш регион занял 12-е место в национальном туристическом рейтинге. Также мы – лидеры среди регионов Сибирского федерального округа по количеству посетивших нас туристов (без малого 1 миллион человек за 2022 год)», – напомнил Андрей Травников.

Председатель Комитета Государственной думы ФС РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев пояснил, что главное – излишне не «зарегулировать» сферу туризма. «Сейчас разрабатывается новый закон о работе отрасли. Это должен быть «закон прямого действия», не перегружающий эту индустрию. Основной критерий – простота понятий для бизнеса, для пользователей и чиновников. Самое главное, чего хочет государство от туризма – развитие регионов и их социально-экономической сферы, рост уровня и качества жизни».