В Новосибирской области стартовал Форум сибирского гостеприимства

Форум собрал экспертов отрасли из 24 регионов России и восьми стран.
Губернатор Андрей Травников принял участие в пленарном заседании «Новая Сибирь: туризм сегодня и завтра». Глава региона подчеркнул: для Новосибирской области почетно и ответственно стать ведущей площадкой для проведения такого крупного международного делового мероприятия, как Форум сибирского гостеприимства. Здесь собрались эксперты отрасли из 24 регионов России и восьми стран.
«Сегодня туризм – важная отрасль экономики, оказывающая мультипликативное влияние на занятость в других отраслях, включая гостиничный бизнес, транспорт, сельское хозяйство, строительство, финансы, создающая хорошие перспективы для развития малого и среднего предпринимательства, – отметил Андрей Травников. – За последние годы в регионе мы пересмотрели значимость туризма, в том числе внутреннего. Интерес к нему вырос и из-за пандемийных ограничений, и благодаря патриотическим запросам общества.
Переоценке значимости туротрасли способствуют и рост мегаполиса, и развитие крупнейшего в азиатской части страны авиахаба «Толмачево». Каждый российский регион по-своему уникален, и каждой территории есть что предложить людям с разными доходами и потребностями. Это и медицинский туризм, и экологический, и деловой, и детский для семей с детьми, и туризм выходного дня, гастрономический, событийный и так далее. Отрасль важна для нас не только экономически, но и стратегически. Мы постоянно продвигаем туристический потенциал Новосибирской области. В 2022 году наш регион занял 12-е место в национальном туристическом рейтинге. Также мы – лидеры среди регионов Сибирского федерального округа по количеству посетивших нас туристов (без малого 1 миллион человек за 2022 год)», – напомнил Андрей Травников.
Председатель Комитета Государственной думы ФС РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев пояснил, что главное – излишне не «зарегулировать» сферу туризма. «Сейчас разрабатывается новый закон о работе отрасли. Это должен быть «закон прямого действия», не перегружающий эту индустрию. Основной критерий – простота понятий для бизнеса, для пользователей и чиновников. Самое главное, чего хочет государство от туризма – развитие регионов и их социально-экономической сферы, рост уровня и качества жизни».
А начался форум с рабочей встречи губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и главы Республики Алтай Олега Хорохордина с проректором по развитию МГИМО Артёмом Мальгиным. Стороны обсудили реализацию проекта «Туристский атлас России» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и госпрограммы «Приоритет 2030». Идею «Атласа» реализует консорциум российских вузов, в число которых входит Новосибирский государственный университет экономики и управления. Суть проекта заключается в разработке уникального многоадресного информационно-цифрового продукта, содержащего все важнейшие сведения о туристическом потенциале регионов для инвесторов.
Отметим, что в 2022 году Новосибирская область существенно нарастила поддержку туристической отрасли. Предприниматели получили из регионального бюджета в виде грантов и субсидий 105 млн рублей на развитие туризма. В 2023 году на реализацию профильной госпрограммы заложено 139 млн рублей.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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Фото: nso.ru
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