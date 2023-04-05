Почти 5 миллиардов рублей потратят на реконструкцию новосибирского аэропорта Толмачево

Новосибирский аэропорт Толмачево реконструируют за 4,9 миллиарда рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. В соответствии с документами, до конца лета 2027 года на аэродроме смонтируют световые сигналы, построят рулёжную дорожку и КПП, установят резервуары для аварийного слива.

Перед проведением работ подрядчик должен подготовить площадку для строительства в рамках второго этапа реконструкции аэродрома. В частности, необходимо будет вырубить деревья и провести разборку существующих покрытий.

Заказчиком выступает федеральное казённое учреждение «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры. Начальная цена контракта составляет около 4 миллиардов 949 миллионов рублей. Подача заявок завершится 17 апреля, через три дня выберут подрядчика.