Минстрой РФ представил индекс качества среды российских городов

Индекс качества среды российских городов за 2022 год представлен Министерством строительства и ЖКХ России. Новосибирская область набрала 171 балл, улучшив позиции на 26 пунктов с 2018 года. Новосибирск, Бердск, Обь и Куйбышев признаны «комфортными городами».

Индекс качества городской среды субъектов РФ – интегральный рейтинг комфортности инфраструктуры городских территорий, который составляет Минстрой РФ, в том числе для оценки хода реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Индекс учитывает 36 различных индикаторов качества городской среды: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, уличная инфраструктура и др.



«Новосибирская область благодаря реализации федеральных инфраструктурных проектов постепенно поднимается в индексе Минстроя России. По итогам 2022 года, четыре наших города – Новосибирск, Бердск, Обь и Куйбышев набрали более 180 баллов и признаны комфортными городами», – прокомментировал заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров.



Как пояснили в министерстве ЖКХ и энергетики региона, индекс Новосибирской области рассчитывается на основе показателей 14 городов – как крупных, так и малых. Первым до категории комфортных городов поднялся г. Обь по итогам 2020 г., а за 2022 год – уже четыре города получили этот ранг.



В настоящее время Новосибирск имеет самый высокий показатель – 204 балла. В городе высоко оценивается общегородское пространство, cоциально-досуговая инфраструктура, общественно-деловая инфраструктура, озелененные пространства. Ниже оценивается развитие улично-дорожной сети, жилья и прилегающих пространств. У Бердска 191 балл, высокие показатели у социально-досуговой инфраструктуры, общегородского пространства, жилья, менее высокие оценки у зелёных пространств и общественно-деловой инфраструктуры. Город Обь набрал 187 баллов, самые высокие оценки у общегородского пространства и зеленых зон, остальная инфраструктура получила средние оценки. Куйбышев получил 184 балла, набрав хорошие показатели по общегородскому пространству, социально-досуговой инфраструктуре и улично-дорожной сети.