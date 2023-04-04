С новосибирских дорог за сутки вывезли более 60 тонн грязи

В Новосибирске после схода снега на улицах можно наблюдать остатки противогололедных материалов. Мэр Анатолий Локоть поручил дорожникам убрать остатки отсева любым способом во время оперативного совещания в городской администрации.

Градоначальник сообщил, что очистить дороги и тротуары от грязи необходимо как можно скорее. Мэр отмечает, что при сильном ветре поднимется пыль.

«В лотковой части, на разделительных линиях, островках безопасности скопились залежи. Прямо, грядки. Это все нужно убрать», — подчеркнул мэр.

По словам начальника городского управления автодорог Сергея Эпова, в Новосибирске уже начала подниматься пыль. В центральной части столицы региона уже активно убирают последствия зимы. В смену выходит до трех единиц летне-подметательной техники. За минувшие сутки рабочие вывезли с проезжей части больше 60 тонн грязи. Глава управления добавил, что улицы в центре начнут отмывать шампунем при наступлении положительных температур.