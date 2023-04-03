В бюджет Новосибирской области внесли корректировки. Чего они касаются?

Первые корректировки в бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов одобрены правительством Новосибирской области. Соответствующие поправки рассмотрены 3 апреля на заседании регионального правительства. Изменения представил зампредседателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.



Предполагается уточнение ассигнований дорожного фонда, ассигнований на строительство, благоустройство и оснащение оборудованием объектов, формирование резервов для выполнения социальных обязательств. Так, учтены дополнительные решения по ремонту дорог и тротуаров для г. Новосибирска, закупке специализированной дорожной техники и другие. Кроме того, изменения предполагают увеличение ассигнований на строительство, благоустройство и оснащение оборудованием объектов, планируемых к вводу в 2023 году и затрагивают значительный перечень объектов строительства и ремонта в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта, жилищно-коммунального комплекса, благоустройства территорий. По результатам предлагаемых изменений объем расходов областного бюджета 2023 года составит 312,9 млрд рублей.



Проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» одобрен правительством региона и будет направлен в законодательное собрание Новосибирской области для рассмотрения возможности его принятия в двух чтениях на ближайшей сессии.