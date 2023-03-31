Промышленная переработка мусора позволит остановить захоронение отходов в Новосибирске

Инфраструктура по промышленной переработке отходов на основе двух новых комплексов позволит закрыть и рекультивировать Гусинобродский и Хилокский полигоны и перейти к цивилизованной системе обращения с отходами: полной сортировке и переработке полезных фракций твердых коммунальных отходов.

До середины апреля определится победитель конкурса на право заключить концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию Левобережного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов (в Верх-Тулинском сельсовете). Победитель по Правобережному комплексу, запланированному на территории Раздольненского сельсовета, будет назван в июне 2023 г.

«После определения победителей конкурсов мы преодолеем важнейший рубеж в процессе создания в регионе новой инфраструктуры по переработке отходов. Два объекта, которые будут построены на левом и правом берегах – современные промышленные предприятия по обработке и обезвреживанию отходов, а никакие не свалки, вопреки некоторым предрассудкам. Создание современной системы обращения с ТКО, обеспечивающей 100% сортировку отходов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в 2 раза, определено указом президента РФ. Поэтому проекты комплексов по переработке отходов в Новосибирской области включают сортировку 100% и переработку 50% отходов и в обязательном порядке учитывают требования по предотвращению негативного влияния на почву, поверхностные, грунтовые и подземные воды. Земельные участки для комплексов подобраны оптимально не только с точки зрения удаленности от населенных пунктов, экологической безопасности, но и экономической эффективности, чтобы перевозка отходов из Новосибирска не была дорогостоящей и не взвинтила тариф для жителей после ввода комплексов в эксплуатацию», – прокомментировал проекты заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.