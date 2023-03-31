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До конца 2023 года в Новосибирске ограничат движение по площади Энергетиков

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Ограничение связано со строительством эстакады четвертого моста через Обь.

nso.ru

Городские власти приняли решение об ограничении проезда по площади Энергетиков до конца года из-за строительства четвертого моста. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В сообщении сказано, что с 31 марта по 31 декабря на площади Энергетиков и прилегающих к ней дорогах по улицам Станиславского и Станционной сузят проезжую часть. Это связано с проведением работ по сооружению эстакады четвертого моста.

Кроме того, в городской администрации рассказали еще о двух ограничениях движения транспорта, которые начнут действовать в Новосибирске. С 13 апреля по 31 декабря сужается проезжая часть на участке от дамбы Октябрьского моста до здания на улице Большевистская, 43/1. По 30 сентября продлевается закрытие движения на площади Инженера Будагова по направлению от Красного проспекта в сторону Первомайского района.

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