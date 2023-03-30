Первомайский сквер в Новосибирске закроют на реконструкцию после празднования Дня Победы

Глобальная реконструкция Первомайского сквера в Центральном районе Новосибирска начнется весной текущего года, после 9 мая, и будет сопровождаться закрытием зеленой зоны для посетителей, сообщила заместитель мэра города Анна Терешкова.

«9 мая сквер будет работать, мы его не будем перекрывать, но на День города будут небольшие неудобства для жителей, которые привыкли его использовать как транзитный. Поэтому я прошу сразу горожан нас понять, простить, зато мы вам в конце лета покажем прекрасный восстановленный Первомайский сквер", - отметила госпожа Терешкова в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Предполагается, что в сквере установят новые скамейки и урны, оборудуют освещение, в том числе, ландшафтную подсветку, восстановят зеленый периметр. Кроме того, в рамках реконструкции будут благоустроены тротуары по улицам Максима Горького, Советской и Красному проспекту. Проектом также предусмотрен ремонт фонтана «Мишка» в центре сквера.

Заказчиком работ выступает «Горзеленхоз», разместивший на госзакупках информацию о торгах по отбору генерального подрядчика на проведение работ в сквере. Начальная стоимость закупки составляет 179 миллионов рублей.

Фото: 2ГИС