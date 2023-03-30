Метеорный поток Лириды украсит небо над Новосибирской областью

В апреле над Новосибирской областью пронесется метеорный поток Лириды, сообщает НДН.инфо. Так, жители региона при максимальной активности звездопада на небе смогут увидеть около 10 метеоров в час. Это не самый сильный метеорный поток в году, но не менее зрелищный.

Специалист Большого Новосибирского планетария, член совета Новосибирского Астрономического общества Олег Кашин отмечает, что метеорный поток Лириды станет одним из ожидаемых событий следующего месяца. Он начнется 16 апреля с одиночных метеорных событий и выйдет к максимуму в ночь на 23 апреля.

«Наиболее благоприятное время наблюдения – после 3 часов ночи, т.к. созвездие Лиры высоко поднимется на юге к этому времени. Ориентиром будет служить ярчайшая звезда этого созвездия Вега. Именно она около 3 часов ночи на юге обозначит это созвездие», — сообщил астроном НДН.инфо.

Метеоры необходимо наблюдать вдали от искусственной засветки — за пределами городов и других населенных пунктов. Для этого астрономы советуют выезжать в поля или на вершины холмов и на горные плато. Метеоры могут появиться в абсолютно любой точке неба, поэтому стоит обращать внимание на весь небосвод.