Концепция благоустройства пространства «Усть-Тула» в Кировском районе Новосибирска одобрена губернатором

Министерству физкультуры и спорта Новосибирской области совместно с мэрией Новосибирска Андрей Травников поручил проработать спортивную составляющую – в частности, проект строительства комплексного центра единоборств.

Ранее проект «Усть-Тула» был рассмотрен в правительстве региона на заседании областной межведомственной комиссии по проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Как доложила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова, концепция развития нового пространства предложена под девизом «Учение через развлечение». Помимо традиционных прогулочных пешеходных маршрутов и велодорожек, предлагается построить реплику острога XVIII века с площадками для исторических реконструкций. Также в парке будет создана Слобода с мельницами и избами мастеров, где можно будет реализовывать краеведческие проекты, презентовать народные промыслы и достижения районов Новосибирской области. Будет построена верфь для занятий судостроением и судомоделированием.