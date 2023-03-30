В Новосибирской области на 20% выросли объемы розничной торговли

На долю оптовой и розничной торговли, деятельности гостиниц и предприятий общепита приходится 16,6% валового регионального продукта и более 19,1% от численности всех работников, занятых в экономике Новосибирской области. За пять лет увеличение оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к уровню 2017 года составил 124,8%.

«На сегодняшний день обеспеченность населения площадями стационарных торговых объектов на 1 тысячу жителей в области составила 964,1 кв. м (при нормативе минимальной обеспеченности площадью торговых объектов 552 кв. м). Самые высокие показатели обеспеченности торговыми площадями на 1 тысячу жителей сложились в городах Новосибирске, Бердске, Искитиме, р.п. Кольцово, на территориях Колыванского, Усть-Таркского, Карасукского, Ордынского районов области», – отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

На потребительском рынке Новосибирской области работают более 110 крупных сетевых компаний международного, федерального и регионального значений. Торговые сети формируют логистику, открывают современные распределительные центры.

По словам директора сибирского округа розничной сети «Магнит» Алены Рыбалко, за последние пять лет на рынке ритейла в Новосибирской области произошли значимые изменения. «Наша компания построила собственный распределительный центр, открыла новые форматы, среди которых и аптеки. С минпромторгом региона, правительством Новосибирской области мы эффективно работаем сразу в нескольких направлениях. В первую очередь, в вопросах поддержки местных производителей и отмечаем высокую активность и заинтересованность областных властей в содействии решения вопросов ценообразования, логистики, замещения. Важный блок работы – обеспечение всей социально значимой продукцией по доступным ценам населения области: мониторинг, открытость и диалог с регулятором позволяют даже в сложный период избегать сбоев в поставках товара. В компании «Магнит» в Новосибирской области работает около 4000 сотрудников. Хочется отметить помощь министерства в вопросах вакцинации, поиска новых сотрудников, и, конечно же, поощрения наградами ведомства самых достойных работников торговой сети, большая часть из которых – это продавцы», – подчеркнула Алена Рыбалко.

Социально значимым направлением в сфере торговли региона является проведение оптово-розничных универсальных ярмарок в муниципальных районах Новосибирской области. За пять лет в сельских районах области прошло 61 ярмарка, в которых принято участие 7,5 тысяч товаропроизводителей, организаций оптовой и розничной торговли. Совокупный товарооборот превысил 291 млн рублей. В целом, ежегодно на территории Новосибирской области проводится более 2000 ярмарочных мероприятий различной специализации. В рамках ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области» оказывается государственная поддержка сельской торговли. Предпринимателям и организациям торговли предоставляются субсидии на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11 км от районных центров. С 2018 года было предоставлено 651 субсидия на общую сумму 97,8 млн рублей.