Сибирская генерирующая компания — о сроках завершения отопительного сезона

В Сибирской генерирующей компании прокомментировали возможные сроки завершения отопительного сезона в Новосибирске, пишет НДН.инфо. Как напомнил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Аплошкин, решение по отключению тепла традиционно принимает глава города. Чтобы мэр подписал соответствующее постановление, в течение пяти дней в городе должна держаться средняя температура +8 градусов.

«На этих выходных еще ожидается холодная погода, а дальше в течение двух недель наступает полноценная весна. Думаю, в середине апреля этот вопрос [об отключении тепла] будет звучать на всех площадках. По закону порядок такой: пять дней среднесуточная температура должна составлять не ниже +8. После этого глава города принимает решение о завершении отопительного сезона. Наша задача — исполнить приказ», — сообщил господин Аплошкин в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Директор Новосибирского филиала СГК подчеркнул, что компании предпочтительнее завершить отопительный сезон раньше — в начале мая. Так у специалистов будет больше времени на ремонт теплосетей: «Для нас чем раньше, тем лучше. У нас на лето запланирован очень большой объем работ, поэтому чем раньше мы приступим к гидравлическим испытаниям, тем больше у нас будет времени на устранение повреждений. Если [окончание сезона] будет в начале мае, это будет вообще прекрасно, учитывая, что мы сможем начать ремонт».