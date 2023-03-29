Новосибирской области направят дополнительное финансирование на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил о решении президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, касающемся Новосибирской области.

«Одобрены проекты региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Новосибирской области. В рамках указанной программы предлагается строительство, реконструкция и капитальный ремонт 51 объекта коммунальной инфраструктуры. Для этого региону через Фонд развития территорий будут направлены средства в 2023 году – 526,3 млн рублей, в 2024 г. – 1,8 млрд рублей», – рассказал господин Жуков.