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Новосибирской области направят дополнительное финансирование на модернизацию коммунальной инфраструктуры

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О дополнительных средствах из федерального бюджета рассказал первый зампредседателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

pixabay.com

Первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил о решении президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, касающемся Новосибирской области.

«Одобрены проекты региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Новосибирской области. В рамках указанной программы предлагается строительство, реконструкция и капитальный ремонт 51 объекта коммунальной инфраструктуры. Для этого региону через Фонд развития территорий будут направлены средства в 2023 году – 526,3 млн рублей, в 2024 г. – 1,8 млрд рублей», – рассказал господин Жуков.

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